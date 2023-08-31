المفتي دريان استقبل رئيس النادي الرياضي - بيروت

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس النادي الرياضي بيروت مازن طبارة.



وبحث الطرفان في الشؤون العامة، وأوضاع النادي الإدارية والنشاطات والأعمال التي يقوم بها في هذا المجال.

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