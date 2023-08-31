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لبنان

المفتي دريان استقبل رئيس النادي الرياضي - بيروت

Lebanon 24
31-08-2023 | 07:18
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس النادي الرياضي بيروت مازن طبارة.

وبحث الطرفان في الشؤون العامة، وأوضاع النادي الإدارية والنشاطات والأعمال التي يقوم بها في هذا المجال.  
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