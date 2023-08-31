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لبنان

حاكم مصرف لبنان بالانابة يُصدر بياناً.. هذا ما جاء فيه (صورة)

Lebanon 24
31-08-2023 | 07:24
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صدر عن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري البيان التالي:
 
"استنادا الى قرار المجلس المركزي رقم 1/27/23 (مكرر2) المنعقد بتاريخ 23/8/2023 الذي تم بموجبه اخذ القرار بتعديل بيان الوضع الموجز المعد للنشر لكي يتلاءم مع المعايير والاعراف الدولية المعتمدة في المصارف المركزية، وذلك لمزيد من الشفافية.
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وعطفا على قرار المجلس المركزي رقم 1/26/23 (مكرر3) المنعقد بتاريخ 21/8/2023 المتعلق بتشكيل لجنة مهمتها تعديل النظام المحاسبي المعتمد في مصرف لبنان لكي يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية ووضع خريطة طريق انتقالية لاعتماد المعايير المطبقة في المصارف المركزية العالمية".
 
وعليه، وبحسب المادة 117 من قانون النقد والتسليف التي توجب على مصرف لبنان نشر بيان وضع موجز كل 15 يوما في الجريدة الرسمية، سيقوم المصرف ينشر بيان الوضع الموجز كما في 15/8/2023 والفترات اللاحقة بعد اضافة الايضاحات والشروحات اللازمة تسهيلا لقراءتها من قبل الجمهور وذلك لحين اجراء التعديلات اللازمة.
 

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