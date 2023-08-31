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لبنان

الراعي بحث مع زواره التطورات وعرض لبرامج المساعدات ودعم صمود اللبنانيين

Lebanon 24
31-08-2023 | 07:38
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان النائب أديب عبد المسيح الذي قال بعد اللقاء:" بحثنا مع غبطته في قضايا وطنية أساسية، بخاصة انتخاب رئيس للجمهورية. وكنا على تقاطع مع غبطته لضرورة دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخاب وأقله ثلاث دورات وانا اقترح اذا كان الموفد الفرنسي لودريان يريد وساطة فلا بد ان تكون داخل مجلس النواب بين الدورات وهو كسفير يحق له ان يحضر سياديا جلسة الانتخاب وهناك يمكن ان يكون وسيطا ولكن من خلال احترام روحية الدستور والتي تقتضي علينا حكما انتخاب رئيس للجمهورية ونهنئ الفائز من يكون بالديموقراطية التي لا يمكن ان تكون جزئية والكل يجب ان يكون تحت عباءة الدستور".
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واستقبل البطريرك الوزير السابق زياد بارود وعرض معه مجمل التطورات على الساحة المحلية. 
 
كما استقبل وفدا ضم: رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود والمسؤولين الإعلاميين في الرابطة، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم والسيدة روز السويري ممثلة المؤسسة المارونية للانتشار وممثلين عن محطة الـMTV. 
 
وألقى الأب عبود كلمة طلب فيها "بركة البطريرك"، عارضا برامج المساعدات التي تقوم بها "كاريتاس" بمساعدة أيادي الخير وبركة صاحب الغبطة. وتطرق الى موضوع التيليتون  الذي يتم التحضير له بالتعاون مع الرابطة والمؤسسة والمحطة والذي حدد في 8 تشرين الأول القادم".
وأكد الاب عبود "ان في لبنان اوجاعا وانينا خلف الجدران لا يسمعه الا الله. ومن هنا ترفع "كاريتاس" الصوت لتتمكن من استكمال رسالتها الإنسانية".
 
أما البطريرك الراعي فاثنى على "الجهود المباركة المبذولة"، وعلى دور "كاريتاس" وا"لرابطة المارونية" والمؤسسة المارونية للانتشار في دعم صمود اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة"، مؤكدا وقوف الكنيسة الى جانب "كل ما يسهم في الحد من تداعيات الازمة التي يعيشها اللبنانيون".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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