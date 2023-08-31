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لبنان

عبد اللهيان في بيروت: سمعنا تصريحات إيجابية من السعوديين بشأن لبنان

Lebanon 24
31-08-2023 | 07:43
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وصل بعد ظهر اليوم الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور أمير عبد اللهيان قادما من العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية الى لبنان يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
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وكان في استقباله النائب الدكتور أيوب حميد ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبان علي عمار وابراهيم الموسوي، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي، سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني مع وفد من السفارة.
 
وتحدث النائب حميد مرحبا بالوزير عبد اللهيان، وقال: "بإسم دولة الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" وبإسم كل أولئك المحبين للجمهورية الإسلامية وحضورها الدائم  على الساحات، نرحب بمعالي الصديق الودود وزير الخارجية الإيراني في لبنان ونثني دائما على هذا الحضور الديبلوماسي الراقي ان كان في انفتاحها على الحوار ام في حضورها على المستوى العالمي، لا سيما الحضور المشرف الاخير الذي حصل في جنوب أفريقيا أكان في المشاركة في مجموعة دول "البريكس" او مجموعة "شنغهاي"، كل ذلك يؤكد على مسار إيجابي يتعلق بالعالم بأسره وهو كسر هذه الاحادية التي حكمت العالم  لقرون ربما او أقل عقود من الزمن لذلك الترحيب بمعالي وزير الخارجية الإيراني اليوم هو تعبير عن هذه العلاقة التاريخية التي تربط لبنان ثقافيا وحضاريا وأخلاقيا وهي في الآن ذاته مجال تقدير للدور الذي لعبته دائما الجمهورية الاسلامية الى جانب لبنان  في كل المحطات الصعبة أكان في معركة التحرير ام في معركة البناء بعد عام 2006. لذلك فالدينامية والحضور الذين يتمتع بهما معالي الوزير هي مجال تقدير. اننا نرحب به بين أهله وإخوانه". 
 
 
وختم حميد: "نجدد الترحيب بمعالي الوزير ممثلا للجمهورية الإسلامية قيادة اكان بشخص فخامة الرئيس او مجلس الشورى وبتوجيه وعناية دائمة من القائد حفظه الله".
 
 
ثم كانت كلمة للوزير عبد اللهيان، أعرب فيها عن سروره "بوجودي اليوم برفقة وسيع المستوى في بيروت. فالجمهورية الاسلامية الإيرانية لا ترى للبنان الا الخير والصلاح والتنمية".
 
 
وقال: "خلال المباحثات التي سنجريها في خلال هذه الزيارة سنحث مختلف الأطراف اللبنانية على التوصل الى تفاهمات لاختيار رئيس للجمهورية وطبعا فإن قادة لبنان هم من يجب عليهم ان يقرروا بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وما يتوقع من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية هو دعم لبنان اقتصاديا وتجاريا لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وواثقون من قدرة قادة لبنان وشعبه على اتخاذ القرار السياسي الصحيح لانتخاب رئيس للجمهورية. ونسأل الله دائما الخير للبنان حكومة وشعبا جيشا ومقاومة".
 
 
وأشار عبد اللهيان الى انه خلال المباحثات التي "اجريناها" مع المسؤولين السعوديين سمعنا منهم تصريحات إيجابية وبناءة بشأن دعم لبنان. وندعو جميع الدول الى التعاون مع لبنان ودعمه والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل كذلك وتستمر في دعمها القوي للبنان".
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