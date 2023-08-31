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لبنان

حميه عن الامام الصدر: خافوا فيك المشروع فغيبوا منك الجسد

Lebanon 24
31-08-2023 | 07:43
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه عبر منصة "اكس": " في ذكراك نفتقدك اماماً للوطن. منفتحاً على بناء وتدعيم ركائز سيادته، مجداً لم تكل ولم تمل لجمع كلمة اللبنانيين على الكلمة السواء.  جاداً في سعيك الحثيث لتوحيد الوطن والدولة وتحصين منعتها، خافوا فيك المشروع، فغيبوا منك الجسد .. ولكنك بقيت فكراً ونهجاً".
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