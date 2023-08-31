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لبنان

لبنان يهزم ساحل العاج في بطولة العالم لكرة السلة!

Lebanon 24
31-08-2023 | 07:52
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فاز لبنان على ساحل العاج 94 - 84 (الاشواط 32 - 20، 55 - 41، 73 - 66، 94 - 84)، في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، ضمن ترتيب المراكز لبطولة العالم الـ19 في كرة السلة التي تستضيفها اندونيسيا والفيليبين واليابان حتى العاشر من أيلول المقبل.
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وبعد شوطين شهدا تقدما للاعبي المنتخب اللبناني، انقلبت الامور في الشوط الثالث مع تسجيل العاجيين 21 نقطة مقابل خمس للبنان قبل اربع دقائق على نهاية هذا الشوط. الا ان منتخب لبنان استعاد المبادرة بلعب جماعي منظم في كل الخطوط.

وحفلت الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة بالاثارة مع تقليص العاجيين الفارق الى نقطتين 84 - 86، الا ان الاميركي المجنس اومري سبيلمان سجل ثلاثية اثر تمريرة حاسمة من الهداف امير سعود. كما سجل الكابتن علي حيدر رميتين حرتين، ومثله سيرجيو درويش.

وكان افضل مسجل لمنتخب الارز امير سعود 29 نقطة، وسبيلمان 25 الى ست متابعات دفاعية وخمس تمريرات حاسمة واربع "بلوك".

وهذا الفوز الاول للبنان بعد ثلاث خسارات في الدور الاول بالمجموعة الثامنة "الصعبة" امام لاتفيا وكندا وفرنسا على التوالي. والرابع في مشاركة لبنان في نهائيات كأس العالم (2002 و2006 و2010).

ويلعب لبنان مع ايران بعد غد السبت، وعينه على فوز ثان وترقب نتائج بقية مباريات المنتخبات الآسيوية، سعيا الى انتزاع بطاقة تأهل مباشر لمسابقة كرة السلة في دورة باريس الاولمبية السنة المقبلة.

 

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