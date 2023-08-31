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لبنان

الأبيض في فرنسا: تطوير معايير الجودة وتطبيق الخطة الوطنية للسرطان

Lebanon 24
31-08-2023 | 08:18
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بدأ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض زيارة إلى فرنسا يلتقي في خلالها المسؤولين الكبار في القطاع الصحي ويشارك في اجتماع حول أهمية التكنولوجيا في هذا القطاع وكيفية تعزيز الخبرات.
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وفي اليوم الأول، استهل الدكتور الأبيض اللقاءات باجتماع عقده مع الرئيس الجديد للهيئة العليا للصحة (HAS) البروفسور ليونيل كولليه Lionel Collet في حضور عضوي الوفد المرافق الدكتور بيار عنحوري والدكتور فرج عبد النور.
 
تناول البحث البرامج المشتركة قيد التنفيذ، إضافة إلى إطلاق برنامج جديد لإنشاء وحدة متخصصة بدراسة جدوى الأدوية والمستلزمات الطبية Health Technology Assessment، بخاصة أن الهيئة العليا للصحة في فرنسا متخصصة في وضع معايير الجودة للقطاع الصحي ولبنان يحتاج في هذا المجال إلى وضع معايير واضحة للتأكد من جدوى الأدوية والمستلزمات التي ترد طلبات لاستيرادها وحقيقة الحاجة إليها فضلا عن عدالة أسعارها، وهو ما ستعمل عليه وزارة الصحة العامة في البرنامج الجديد بالتعاون مع الجهات الضامنة الأخرى ومنظمة الصحة العالمية.

كذلك بحث وزير الصحة العامة مع رئيس المؤسسة الوطنية للصحة الدكتور فابريس دوني Fabrice Denis خطة الوزارة للتحول الرقمي للقطاع الصحي ومجالات التعاون في هذا المجال ولا سيما البرامج العالمية الحديثة والمبتكرة للكشف المبكر عن الأمراض واعتماد علاجات متطورة وغير تقليدية.
 
وشملت لقاءات اليوم الأول إجتماعا مع رئيس معهد كوري للأبحاث وعلاج السرطان البروفسور تييري فيليب، وتناول البحث السبل الفضلى لتطبيق الخطة الوطنية للسرطان التي تم إطلاقها الشهر الماضي في السراي الحكومي ومجالات التعاون.
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