فياض: تمكّنا بعد التفاوض مع "كورال" من إلغاء العقد من دون ترتيب أي كلفة علينا

قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض "اعتبرنا أنّ السكوت علامة الرضا، ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة، وقد وصلت الباخرة بعد تمنّع شهر ونصف عن فتح كتاب الاعتمادات".

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وأضاف فياض: "تواصلنا مع شركة "كورال" لإلغاء العقد أو الشحنة، وتمكّنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا".