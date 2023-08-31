علم "لبنان 24" أنّه من الممكن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي عند الساعة الخامسة عصر اليوم، بتوقيت بيروت، لاستكمال البحث في موضوع مسودة القرار التي أعدتها فرنسا بشأن التمديد لـ"اليونيفيل" لولاية جديدة، بعدما كانت الملاحظات التي قُدّمت من عدّة دول أفضت إلى التراجع عن بعض التعديلات التي طلبها لبنان وأُدخلت في المسودة السابقة.

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ووفق المعلومات، فإنّه في حال عدم التوافق على التعديلات الجديدة ، قد يُصار إلى تأجيل البحث بموضوع التمديد لليونيفيل شهرا واحدا.