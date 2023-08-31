كلاس هنأ فريق لبنان لكرة السلة: أداء رائع من شبابنا

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس عبر منصة "أكس": "تهانينا لفريق لبنان لكرة السلة على فوزهم الرائع امام ساحل العاج في جاكرتا"



وأضاف: "أداء رائع من شبابنا. دمعكم دمعنا .. افرحوا لا تدمعوا".

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