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لبنان

بالصورة... حريق داخل مطعم

Lebanon 24
31-08-2023 | 09:01
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مطعم في برالياس-البقاع.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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