Advertisement

لبنان

بقيمة 30 مليون دولار... دولة عربيّة تُعلن تزويد الجيش بالوقود

Lebanon 24
31-08-2023 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1102793-638290953491058282.jpg
Doc-P-1102793-638290953491058282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:
أعلنت دولة قطر تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 اشهر بقيمة 30 مليون دولار، وذلك في إطار دعم قدرته على الاستمرار في ظل الأزمة الراهنة.
Advertisement
وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هذه الهبة الكريمة مثمنًا وقوف بلاده إلى جانب المؤسسة العسكرية، وتوفيرها مختلف أشكال الدعم للعسكريين، بخاصة الهبة المالية التي قدمتها مؤخرًا لمساعدتهم على الصمود في وجه الصعوبات المعيشية.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:32 | 2023-08-31
05:27 | 2023-08-31
05:00 | 2023-08-31
04:00 | 2023-08-31
10:32 | 2023-08-31
10:26 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24