Advertisement

لبنان

الهيئة الاتهامية ترد على محاولة سلامة وقف السير بالدعوى المقامة ضده

Lebanon 24
31-08-2023 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1102794-638290956641827188.jpg
Doc-P-1102794-638290956641827188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزيف بو سليمان وكريستل ملكي، وبهدف الحؤول دون عرقلة السير بالدعوى المقدمة في وجه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، كتاباً الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، عارضة فيه التنحي عن النظر بدعوى مخاصمة الهيئة الاتهامية في بيروت المقدمة من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
Advertisement

 وقد ورد في نص الكتاب ما حرفيته: "حيث أن المدعى عليه رياض توفيق سلامة تقدم بدعوى مخاصمة بوجه الهيئة الاتهامية في بيروت، المؤلفة من القضاة ماهر شعيتو رئيسا وجوزيف بو سليمان وكريستل ملكي مستشارين، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وحيث أن هذه الهيئة، ولحسن سير العدالة، وبهدف الحؤول دون عرقلة سير التحقيقات في هذه الدعوى وتأخير مسارها، خصوصا في ظل عدم اكتمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وفقا لما هو معلوم من الكافة، لذلك نعرض التنحي عن النظر في هذه الدعوى، نظرا لما يخلفه استمرار الواقع الراهن من حالة حرجٍ لدينا، لا سيما في ضوء ماهية الدعوى".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:32 | 2023-08-31
05:27 | 2023-08-31
05:00 | 2023-08-31
04:00 | 2023-08-31
10:32 | 2023-08-31
10:26 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24