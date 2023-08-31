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تقدم وكيل المساعدة لحاكم مصرف لبنان السابق ماريان الحويك، المحامي أشرف الموسوي، بدعوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد تلفزيون OTV بجرم افتراء واختلاق جرائم ومخالفة القوانين، وذلك على خلفية نشـر تـلك المحـطة قـراراً سـریـاً لـلغایـة صـادراً عـن ھـیئة الـتحقیق الـخاصـة مـخالـفةً بـذلـك مـنطوق الـمادة ١١ مـن قـانـون ٣١٨/٢٠٠١ والـذي یـنص عـلى انـھ بٳسـتثناء قـرار الھـیئة الـقاضـي بـرفـع السـریـةالمصرفیة... تكون كل قرارات الھیئة متسمةً بالسریة المطلقة.وبحسب المعلومات فإن هذه الشكوى باتت أمام القاضي فريد عجيب. وتتحدث المعلومات عن أن الموسوي بصدد تقديم دعوى ضد محام بارز في "التيار الوطني الحر" ايضا.