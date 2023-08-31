29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إستقرار في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
31-08-2023
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل صعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر معلومة من سوق الدولار.. هكذا تحرّك مصرف لبنان مؤخراً!
Lebanon 24
آخر معلومة من سوق الدولار.. هكذا تحرّك مصرف لبنان مؤخراً!
31/08/2023 20:01:49
31/08/2023 20:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منصوري: مصرف لبنان لن يُغطي عجز الدولة لا بالليرة ولا بالدولار كما أنه لن يقوم بطباعة العملة الوطنية والأساس هو تفعيل الجباية وغيرها من الوسائل منها ضبط مرافق الدولة بشكلٍ أساسي
Lebanon 24
منصوري: مصرف لبنان لن يُغطي عجز الدولة لا بالليرة ولا بالدولار كما أنه لن يقوم بطباعة العملة الوطنية والأساس هو تفعيل الجباية وغيرها من الوسائل منها ضبط مرافق الدولة بشكلٍ أساسي
31/08/2023 20:01:49
31/08/2023 20:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: سيتمّ دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: سيتمّ دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار
31/08/2023 20:01:49
31/08/2023 20:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا كم دفع لبنان بالدولار على إستيراد القهوة.. لن تتوقعوا الرّقم!
Lebanon 24
إكتشفوا كم دفع لبنان بالدولار على إستيراد القهوة.. لن تتوقعوا الرّقم!
31/08/2023 20:01:49
31/08/2023 20:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
لبنان
الدولار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد ومُهم عن الإنترنت في لبنان.. إليكم ما سيحصل
Lebanon 24
خبرٌ جديد ومُهم عن الإنترنت في لبنان.. إليكم ما سيحصل
13:42 | 2023-08-30
30/08/2023 01:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجهزوا للملاجئ وحزب الله مستعدّ للحرب".. رسائل إسرائيلية عاجلة وهذا مضمونها!
Lebanon 24
"تجهزوا للملاجئ وحزب الله مستعدّ للحرب".. رسائل إسرائيلية عاجلة وهذا مضمونها!
16:04 | 2023-08-30
30/08/2023 04:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يستنفر ومعلومات تكشف خُطة "مُسلّحي" عين الحلوة.. هل اقتربت المعركة؟
Lebanon 24
الجيش يستنفر ومعلومات تكشف خُطة "مُسلّحي" عين الحلوة.. هل اقتربت المعركة؟
03:00 | 2023-08-31
31/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وجهها بدا مُختلفاً.. نادين نسيب نجيم تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها (فيديو)
Lebanon 24
وجهها بدا مُختلفاً.. نادين نسيب نجيم تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها (فيديو)
01:43 | 2023-08-31
31/08/2023 01:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مُفاجئة عن الإمام موسى الصدر.. ما كُشف غير عادي!
Lebanon 24
معلومة مُفاجئة عن الإمام موسى الصدر.. ما كُشف غير عادي!
13:20 | 2023-08-30
30/08/2023 01:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:46 | 2023-08-31
مجلس الأمن الدولي يُمدّد مهمة "اليونيفيل" عاما واحدا ويدين الانتهاكات جوا وبرا
12:33 | 2023-08-31
"المالية" ترفع مشروع قانون موازنة 2024 الى مجلس الوزراء
12:28 | 2023-08-31
عبد اللهيان التقى قادة فصائل المقاومة الفلسطينية: ايران متمسكة باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني
12:21 | 2023-08-31
كان يقود سيارة رباعية الدفع.. قوى الامن أوقفت شخصا عند حاجز ضهر البيدر ماذا عثرت معه؟
12:10 | 2023-08-31
بو صعب: الحديث مع هوكشتاين تمحور حول المزيد من الاستقرار في لبنان
12:03 | 2023-08-31
هوكشتاين من المطار: أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان
فيديو
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
31/08/2023 20:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
31/08/2023 20:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
31/08/2023 20:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24