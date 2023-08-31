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لبنان

شيخ العقل التقى ناصر ووفدا من "اللقاء الوطني"

Lebanon 24
31-08-2023 | 09:58
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، يرافقه الدكتور محمد شيا، وتناول اللقاء قضايا عامة.
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كما التقى أبي المنى وفدا من "اللقاء الوطني" للعاملين في القطاع العام لطرح أهداف اللقاء المتضمنة اعتبار الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في القطاع العام من صلب الرواتب وتفعيل الجباية في المؤسسات لتحصيل الموارد المطلوبة، إضافة الى تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية. 

وفي هذا السياق أعرب الوفد عن "تقديره لموقف شيخ العقل وتبني توجهاته التي صدرت أخيرا".

كذلك التقى العميد في الجيش اللبناني حسان عودة.

ومن زوار شيخ العقل الدكتورة ليلى أبو شقرا التي قدمت له كتابها "حماة الثغور".

كما استقبل السيد رمزي الحاج والسيد سيدريك شقير من منظمة الإغاثة الكاثوليكية.

وكلف ابي المنى قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم تمثيله في مهرجان الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر الذي تقيمه حركة "أمل" في الجناح.

كما قدم عضو مجلس إدارة المجلس المذهبي الأستاذ ناجي صعب التعزية باسمه بمؤسس جريدة السفير الراحل الأستاذ طلال سلمان في جمعية التخصّص والتوجيه العلمي في بيروت.

 
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