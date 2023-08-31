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لبنان

الحلبي وقع مستحقات جميع المتعاقدين في المناطق التربوية عن الفصل الثالث

Lebanon 24
31-08-2023 | 10:26
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، وقع مستحقات جميع المتعاقدين في المناطق التربوية كافة عن الفصل الثالث، وللمواد الأساسية والإجرائية، وأحالها إلى وزارة المالية تمهيدا لصرفها وتحويلها إلى حسابات المستفيدين.
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