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لبنان

مجلس الأمن الدولي يُمدّد مهمة "اليونيفيل" عاما واحدا ويدين الانتهاكات جوا وبرا

Lebanon 24
31-08-2023 | 10:46
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مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" عاما واحدا.
 
 
وجدّد مجلس الأمن التأكيد "بضرورة نشر الجيش بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان".
 
 
وحثّ مجلس الأمن "الحكومة الإسرائيلية على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة في شمال الخط الأزرق".
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وأدان "كلّ الانتهاكات على الخط الأزرق جوا وبرا"، ودعا "كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية".


وتجدر الإشارة إلى أنّ 13 دولة صوتت لصالح قرار مجلس الأمن، أما روسيا والصين، فامتنعتا عن التصويت عليه.


وفي هذا السياق، قالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، إنّ "قرار اليوم يؤكد حرية تنقل قوات "اليونيفيل" وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة".  وحثّت "الحكومات على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات "اليونيفيل" الحرية الكاملة".
 
من جهتها، شكرت مندوبة لبنان في مجلس الأمن كل أعضاء المجلس الذين حاولوا خلال المسار الطويل الاستماع لمشاغل لبنان، مجددة لبنان بتنفيذ القرار الدولي 1701. 
 
وأضافت: "لبنان لم يرفض يوما حرية حركة يونيفيل لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها"، معتبرة أن "القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي". 
 
وتابعت قائلة: "الأمين العام كان واضحا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال". 
 
وسألت: "لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقا للفصل السابع؟"
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