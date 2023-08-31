الشاب خضر غادر منزله ولم يعد بعد.. وقوى الامن تعمم صورته

صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبة العلاقـات العامّــة ما يلي:





- خضر بسام سليمان (من مواليد عام 1990، عرب رحل).

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الذي غادر بتاريخ 24-8-2023، منزله الكائن في بلدة كفرشلان البياض - قضاء المنية، ولم يعُد لغاية تاريخه. تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- خضر بسام سليمان (من مواليد عام 1990، عرب رحل).الذي غادر بتاريخ 24-8-2023، منزله الكائن في بلدة كفرشلان البياض - قضاء المنية، ولم يعُد لغاية تاريخه.