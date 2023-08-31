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لبنان

الشاب خضر غادر منزله ولم يعد بعد.. وقوى الامن تعمم صورته

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:22
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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبة العلاقـات العامّــة ما يلي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

-  خضر بسام سليمان (من مواليد عام 1990، عرب رحل).
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الذي غادر بتاريخ 24-8-2023، منزله الكائن في بلدة كفرشلان البياض - قضاء المنية، ولم يعُد لغاية تاريخه.
 


لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الإتصال بفصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 462094-،06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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