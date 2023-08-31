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لبنان

بري: ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الأساليب ينجز الاستحقاق السيادي الأهم في لبنان

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:37
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لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه "ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الأساليب ينجز الاستحقاق السيادي الأول والأهم في لبنان"، مؤكداً انه "لا يتم بفرض مرشح أو وضع فيتوهات وتعطيل أعمال المؤسسات الدستورية". 
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وفي كلمة له في الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الامام الصدر ورفيقيه، سأل بري: "هل أصبحت الدعوة الى التوافق والحوار جريمة؟ اي قيمة للبنان اذا سقطت فيه ميزة الحوار؟" 
 
وتوجه "للوشاة" قائلاً: "تخطئون في العنوان فانتم لا تعرفون من هو نبيه بري ومن هي حركة أمل انصحكم ان توفروا اموال الترغيب والأزلام على الاقامة في الفنادق الفاخرة على شراء الذمم.. "خيطوا بغير هالمسلة"."
 
وتابع قائلاً: "سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد ان نصدق أن احدا في لبنان لا يريد رئيسا للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس اشباعا لنزواته". 
 
وأضاف: "مجدداً وللمرة الأخيرة أقول للكتل النيابية والأفرقاء السياسيين تعالوا في شهر أيلول لنتحاور في المجلس النيابي لمدة 7 أيام وبعدها نعقد جلسات مفتوحة ويُصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية". 
 
وأشار بري إلى أنه "مع تصاعد وتيرة تهديدات العدو الاسرائيلي حركة أمل بكل مستوياتها الجهادية ستقف إلى جانب الاخوة في حزب الله للدفاع عن حدودنا المقدسة". 
 
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