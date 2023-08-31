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لبنان

بيان لمصرف لبنان.. ماذا كشف عن موجوداته بالعملات الأجنبيّة؟

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:50
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أعلن مصرف لبنان عن موجوداته السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية، والتي تعادل 8542 مليون دولار.
 
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