الصيغة النهائية لقرار التمديد لليونيفيل.. التنسيق مع الدولة اللبنانية

علم "لبنان 24" انّ الصيغة النهائية لقرار التمديد لقوات اليونيفيل الصادر عن الامم المتحدة لحظ المطلب اللبناني بضرورة قيام التنسيق بين قوات اليونيفيل والدولة اللبنانية وهذا الامر كان مطلبا اساسيا للبنان وقد تم ادراجه في الصيغة النهائية للقرار الجاري طبعه الان لتوزيعه بصيغته النهائية.

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