هوكشتاين من المطار: أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان

قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة، آموس هوكشتاين من المطار قبيل مغادرته لبنان: "أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية".

وأضاف: "التنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية".