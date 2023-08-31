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لبنان

هوكشتاين من المطار: أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان

Lebanon 24
31-08-2023 | 12:03
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قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة، آموس هوكشتاين من المطار قبيل مغادرته لبنان: "أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية".
 
وأضاف: "التنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية". 
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