كان يقود سيارة رباعية الدفع.. قوى الامن أوقفت شخصا عند حاجز ضهر البيدر ماذا عثرت معه؟

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقات العامّـة البلاغ التالي:بتاريخ 27-8-2023، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت – البقاع، المدعو:و. ف. (مواليد عام 1996، لبناني)وذلك على متن سيارة رباعية الدفع نوع "نيسان".وبتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف، /15/ حبة مختلفة الأحجام نوع "XTC"، /3/ دفاتر ورق لف.أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.