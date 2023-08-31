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لبنان

كان يقود سيارة رباعية الدفع.. قوى الامن أوقفت شخصا عند حاجز ضهر البيدر ماذا عثرت معه؟

Lebanon 24
31-08-2023 | 12:21
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقات العامّـة البلاغ التالي:

بتاريخ 27-8-2023، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت – البقاع، المدعو:
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و. ف. (مواليد عام 1996، لبناني)
وذلك على متن سيارة رباعية الدفع نوع "نيسان".

وبتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف، /15/ حبة مختلفة الأحجام نوع "XTC"، /3/ دفاتر ورق لف.

أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
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