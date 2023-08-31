Advertisement

لبنان

"المالية" ترفع مشروع قانون موازنة 2024 الى مجلس الوزراء

Lebanon 24
31-08-2023 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1102872-638291072640361688.jpg
Doc-P-1102872-638291072640361688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة  للعام 2024 الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: أنصح المسؤولين ألّا يركضوا وراء مطلب إسرائيل بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرّية، ويجب أن يكون ثمن هذا الأمر فكّ السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان
lebanon 24
31/08/2023 22:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: زحمة سير خانقة على طريق المطار -خلدة باتجاه الجنوب بسبب مرور عدد كبير من الباصات التي تقل المشاركين في ذكرى تغييب الإمام الصدر
lebanon 24
31/08/2023 22:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا الموفد القطري سيزور لبنان قبل لودريان؟
lebanon 24
31/08/2023 22:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نرحب بقرار التمديد لقوات اليونيفيل.. ما تحقق خطوة أساسية لصون حقوق لبنان وسيادته
lebanon 24
31/08/2023 22:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24

وزار المالية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2023-08-31
10:46 | 2023-08-31
15:11 | 2023-08-31
14:34 | 2023-08-31
14:00 | 2023-08-31
13:43 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24