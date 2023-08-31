لماذا الموفد القطري سيزور لبنان قبل لودريان؟

أفادت مصادر "الجديد" أن موفداً قطرياً سيسبق حضور جان ايف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى لبنان.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر يعكس عدم تعويل الدوحة على مسعى باريس.