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لبنان

لماذا سيزور الموفد القطري لبنان قبل لودريان؟

Lebanon 24
31-08-2023 | 13:10
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أفادت مصادر "الجديد" أن موفداً قطرياً سيسبق حضور جان ايف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى لبنان. 
 
وأكدت المصادر أن هذا الأمر يعكس عدم تعويل الدوحة على مسعى باريس. 
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