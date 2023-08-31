جريح جراء اطلاق نار في طرابلس

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن قيام مجهولين داخل سيارة نارية بإطلاق عدة اعيرة نارية بإتجاه المدعو "ا.ق" واصابته اصابة حرجة وذلك في محلة شارع المطران - طرابلس وفرا الى جهه مجهولة.نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، وعُرف انّ اصابته حرجة.ويسجل انتشار كثيف لوحدات الجيش في شارع المطران - طرابلس بحثاً عن مطلقي النار.