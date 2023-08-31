Advertisement

لبنان

جريح جراء اطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
31-08-2023 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1102887-638291114270976013.jpg
Doc-P-1102887-638291114270976013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" عن قيام مجهولين داخل سيارة نارية بإطلاق عدة اعيرة نارية بإتجاه المدعو "ا.ق" واصابته اصابة حرجة وذلك في محلة شارع المطران - طرابلس وفرا الى جهه مجهولة. 

نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، وعُرف انّ اصابته حرجة.     
Advertisement

ويسجل انتشار كثيف لوحدات الجيش في شارع المطران - طرابلس بحثاً عن مطلقي النار. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2023-08-31
10:46 | 2023-08-31
15:11 | 2023-08-31
14:34 | 2023-08-31
14:00 | 2023-08-31
13:28 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24