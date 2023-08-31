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لبنان

بتهمة تهريب أشخاص عبر البحر.. الجيش يوقف مطلوباً في عكار

Lebanon 24
31-08-2023 | 14:34
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 30 / 8 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مشتل الزراعة - عكار المواطنَين (ف.ك.) المطلوب لإطلاقه النار باتجاه منازل وسيارات في بلدة ببنين، و(ي.د.) لمشاركته في تهريب أشخاص عبر البحر. ضُبط في حوزتهما سلاحان حربيان، وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.
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سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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