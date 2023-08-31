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لبنان

في عكار.. حريق كبير يندلع في تلة عرقا

Lebanon 24
31-08-2023 | 15:11
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إندلع حريق في تلة عرقا العكارية، والتهم مساحة كبيرة من الأعشاب اليابسة وبلان وأشواك.

وقد هرع عناصر الدفاع المدني في مركز حلبا الإقليمي ومركز خريبة الجندي، الى مكان الحريق بـ4 آليات للاطفاء، وعملوا على تطويق الحريق وإهماده.
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ومن ثم عملوا على تبريد المساحة التي احترقت، خوفاً من تجدد الحريق فيها.
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