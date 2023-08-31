اليونيفيل: مجلس الأمن تبنى قرار التمديد لسنة أخرى

أعلنت القوات الأممي في لبنان "اليونيفيل" في بيان ان "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنى اليوم القرار 2695، الذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لسنة اخرى. ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة".

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وتابع البيان: "يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية".



كما أشار الى ان "الهدف النهائي للقرار 2695 يبقى، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع".