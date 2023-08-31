مقدمات النشرات المسائية اليوم

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



اليوم هو يوم الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه (2) فالذكرى الخامسة والأربعون على تغييبه تؤكد من جديد ان لبنان كان ولا يزال بحاجة ماسة لرجال من أمثال الامام الصدر الذي كان يضع مصلحة لبنان فوق اي مصلحة اخرى.

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اما الذكرى هذه السنة فقد تم احياؤها من بيروت وعلى غير عادة في مشهدية وفاء لمسيرة الامام الصدر وتميزت بكلام صريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري توجه في خلالها لفريق الوشاة بعواصم العالم والذي يشكل وسيلة ضغط قائلا: أنتم مخطئون بالعنوان لا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة أمل خيطوا بغير هيدي المسلة مؤكدا أن الإستحقاق لا يتم بفرض مرشح ولا يتم بتعطيل المؤسسات الدستورية وعلينا إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل فوات الأوان.

الرئيس بري دعا رؤساء الكتل والأفرقاء السياسيين لحوار في شهر ايلول في المجلس النيابي ولمدة سبعة أيام كحد أقصى وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي الداخل اليوم زيارتان: الاولى اميركية انتهت بعد يومين ومع المؤتمر الصحافي الذي عقده المنسق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة والبنى التحتية الدولية آموس هوكستين الذي شدد على حرص الادارة الاميركية على الإستقرار في الجنوب معربا عن تطلعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية وعن تفاؤله بأن هذا الزخم إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار.

اما الثانية فهي ايرانية وانطلقت مع وصول وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان آتيا من دمشق لاطلاع المسؤولين اللبنانيين على النتائج الايجابية والبناءة للتقارب السعودي الايراني برعاية صينية مشيرا الى الدفع باتجاه حث مختلف الأفرقاء اللبنانيين على التوصل الى تفاهمات لاختيار رئيس للجمهورية.

وفي الخارج العين على نيويورك وجلسة مجلس الامن الدولي التي انعقدت عند الخامسة بتوقيت بيروت وافضت الى التمديد لليونفيل سنة جديدة بغالبية 13 صوتا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

وفي القرار ان قوات اليونيفيل لا تحتاج تصريحا أو إذنا مسبقا للقيام بمهامها ويرخص لها بالعمل بشكل مستقل مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



من ذكرى تغييب الامام موسى الصدر انطلق الرئيس نبيه بري ليجدد دعوته الى الحوار، والى التوافق حول مرشح وطني يجمع ولا يفرق.

لكن الدعوة الحوارية التوافقية لم تكن مفتوحة. فبري حدد الحوار بسبعة ايام في مجلس النواب لرؤساء الكتل ، وبعدها يدعى النواب الى جلسات متتالية متتابعة لانتخاب رئيس ، حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.

فكيف سترد المعارضة على هذه الدعوة غير المفتوحة للحوار ؟ وهل ترفضها كما رفضت قبلها الدعوة المفتوحة؟

توازيا، انهى هوكستين زيارته الى لبنان . والواضح مما قاله المسؤول الاميركي إن في وزارة الخارجية او في المطار، انه سيعمل في مرحلة مقبلة على تثبيت الحدود البرية.

وكان هوكستين زار اليوم الجنوب حيث التقى قائد القوات الدولية، علما ان قرار التمديد للقوات الدولية لم يأت كما ارادت الدولة اللبنانية وحزب الله. فهو اكد حرية حركة قوات اليونيفيل بشكل علني او سري ، كما لم يعتمد تسمية الماري لقرية الغجر. اضافة الى انه استعمل لغة تشبه الى حد كبير لغة القرارات الصادرة تحت الفصل السابع. فكيف سيتلقف حزب الله الامر؟ وهل نشهد عودة لمشاهد التوتر بين الحزب والقوات الدولية من جديد؟

توازيا، وزير خارجية ايران وصل الى لبنان بعد تأخير لساعات. لذلك، فإنه لم يلتق الرئيس نبيه بري، بل تأجل الموعد الى الغد. زيارة حسين عبد اللهيان، اللافتة في توقيتها، تثبت من جديد مقدار الاهمية التي تعلقها ايران على لبنان، ولا سيما في ظل الضغوط التي تتعرض لها، وهي في معظمها اميركية. فالجمهورية الاسلامية في ايران تتابع بكثير من الريبة ما يحصل داخل سوريا، كذلك ما يحصل على الحدود السورية - العراقية، وهي تخشى من مخطط ما لضرب الخط الاستراتيجي الحيوي الذي يربط طهران ببيروت عبر بغداد ودمشق. لذا تحاول ما امكن استباق الاحداث والتطورات.

على صعيد آخر قضية باخرة الفيول العالقة في البحر انتهت.

اذ أعلن وزير الطاقة في مؤتمر صحافي انه تواصل مع الشركة المستوردة لالغاء العقد المتعلق بالشحنة، وانه تمكن من تحقيق ذلك من دون ترتيب اي كلفة على الخزينة اللبنانية. توازيا، اعلن الوزير فياض انه مستمر بخطته لرفع التغذية وتأمين الكهرباء بكلفة اقل من كلفة المولدات. فهل يمكن الحديث عن خطط رسمية للكهرباء في ظل عدم فتح اعتمادات؟









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



"وحده عناد الحق يضع حدا لوقاحة الكذب"، عبارة تصدرت في كثير من الاحيان، اعداد النشرة اللبنانية، التي كان العماد ميشال عون يصدرها من منفاه الذي دام خمسة عشر عاما.

ونحن في الـOTV، منذ يومنا الاول على الهواء قبل 16 عاما… من هذه المدرسة.

عناد حق لا يعرف المسايرة، ويسمو على كل اعتبار سياسي او مصلحي.

عناد حق، ادى عام 2005 الى تحرير لبنان من الوصاية، ويرفض حتى اليوم استبدالها بوصايات.

عناد حق، كانت نتيجته عامي 2016 و2017 اعادة الاعتبار للميثاق الوطني والشراكة والمناصفة، ولن يسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء اليوم.

عناد حق، اثمر عام 2023، وللمرة الاولى بعد مئة وثلاث سنوات على ولادة لبنان الكبير الذي يصادف عيده غدا، تقريرا اوليا لتدقيق جنائي تاريخي، سيضع بلا ادنى شك حدا لمبدأ الافلات من العقاب، مهما تعسف المتضررون، وسعوا الى حرف انظار القضاء عن الاساس.

اما وقاحة الكذب، فبيننا وبينها ملف مفتوح وحساب جار، في وطن اعتاد على جلد الضحية وتبرئة الجلاد… وطن مؤسساته كرتونية، ومسؤولوه اصنام، وعدالته تسمع جيدا صراخ الدم من الارض، لكنها تبقى صماء… فكيف بنداءات استغاثة الناس الذين فقدوا جنى العمر، وما من سميع او مجيب…

فكم يحتاج لبنان اليوم الى رجالات وطنيين على مثال الامام المغيب موسى الصدر، يرفعون راية الحق، ولا يساومون على الحقيقة. رجالات ينقلون المذاهب الى رحاب الوطن ويبشرون بالمبادئ الانسانية المستمدة من الدين، لتعم الفائدة على الجميع، مهما تعددت الانتماءات الطائفية وتنوعت المشارب في السياسة.

قبل 45 عاما، غيب الامام ورفيقاه ليغيب معهم ما كان تبقى من وطن بعد ثلاث سنوات من حرب بدأت عام 1975، ولم تنته حتى اليوم، ولو بأشكال مختلفة… وليصبح وطن الحرية الوحيد في الشرق، اسير الاحتلالات والوصايات والميليشيات العسكرية التي قتلت، وتلك المدنية، التي نهبت شعبا بأسره، بلا حسيب او رقيب.

اما اسرائيل "الشر المطلق" وفق تعبير الامام، فعلى محاولاتها التاريخية للانتقاص من سيادة لبنان. وآخر المحاولات، الكلام عن ترسيم بري جنوبي، فيما المطلوب انسحاب من اراضي لبنان، فضلا عن التفاف على قرار التمديد لليونيفيل فرضا لشروط جديدة، تخالف القرارات الدولية ذات الصلة، والاتفاقات المعروفة التي ترعى عمل القوات الدولية في لبنان.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



تم التمديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب، وفي سياق النشرة تقرير مفصل عن الصيغة التي صدر فيها القرار، وكيف تمت عملية التصويت؟



يأتي هذا التمديد بين حدين ديبلوماسيين: حد وجود آموس هوكستاين في بيروت، وجولاته اللافتة: من بعلبك إلى الجنوب، وهو قال هذا المساء من مطار بيروت قبيل مغادرته لبنان: أنا دائما إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية والتنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية.



والحد الديبلوماسي الثاني زيارة وزير خارجية إيران حسين عبد اللهيان لبيروت.



كيف ستنعكس هذه الديبلوماسية النشطة على الملفات في بيروت؟ حتى الساعة ليست هناك من مؤشرات إلى كيفية "تسييل" هذا النشاط الديبلوماسي في الخانة اللبنانية، فرنسا وإيران، راعيا الملف اللبناني، على خصومة شديدة في الخارج: وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت اليوم انها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية، بعدما أغلقت ايران، بالشمع الاحمر، أبواب المعهد الفرنسي للأبحاث حول إيران في طهران.



وأوضحت الخارجية الفرنسية أن فرنسا نددت بوضع الأختام على أبواب المعهد الفرنسي للأبحاث حول ايران معتبرة أنها "امتثلت بالكامل للقرار الإيراني الأحادي بإغلاق هذا المعهد في كانون الثاني 2023". وأضاف البيان أن "هذه الاختام ترقى إلى حرمان فرنسا من الوصول إلى مجموعة من الأعمال القيمة التي جمعتها أجيال من الباحثين الفرنسيين والإيرانيين طوال أكثر من قرن".



في الملفات الداخلية، اللافت في مواقف اليوم ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ن في الشأن الرئاسي، يقول الرئيس بري: "أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية".



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



العدل أساس الحكم ومهما "طبش ميزانه سياسيا" فثمة في الجسم القضائي من يعيد إليه توازنه سمرندا نصار اسم ناصر الحق ونطق باسم الشعب فبعد تحقيقات ومتاهات وتقارير لأطباء شرعيين وفحوص الحمض النووي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قاتل الطفلة لين خرج من صلة الرحم ومن لحمها الطري ودمها الذي نزف أمام أعين مغتصبيها فكان القرار الظني...



وأصدرت القاضية نصار حكما بالإعدام بحق خال لين ووالدتها وجدها وجدتها...



وأحالت أوراق المتهمين إلى عدالة الأرض أما إبنة السنوات الست، فلها عدالة السماء حيث الملائكة أرحم عليها من شياطين أولياء أمرها.



جريمة من نوع آخر اعترف باقترافها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فكرر أفعاله بالمعجل...



فمن على منبر الذكرى الخامسة والأربعين على تغييب الإمام موسى الصدر ذكر بري بدعوته قبل عام من الان الى الحوار من مدينة صور على رئيس يجمع ولا يفرق.



وسأل: هل أصبحت الدعوة للتوافق والحوار جريمة؟

وشن بري هجوما على من سماهم بالوشاة في عواصم العالم قائلا: مخطؤون بالعنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري و"خيطوا بغير هالمسلة".



ودعا رؤساء الكتل والأفرقاء السياسيين إلى سبعة أيام حوار في أيلول يدعو بعدها إلى جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية.



وإذ أكد أن الاستحقاق الرئاسي لا ينجز بفرض مرشح ولا بتعطيل مؤسسات دستورية وتنفيذية تساءل هل المطلوب لاكتمال النصاب أن يدرج رئيس المجلس تشريع الشذوذ الجنسي؟.



لم يترك بري ملفا إلا وطرقه فاستعاد مجد اتفاق الإطار وأعاد له حسبه ونسبه ورد إنجاز ترسيم الحدود البحرية وصولا إلى البدء عن التنقيب إلى سهر الليالي في عين التينة. ومن اتفاق الإطار نفسه وبعد تطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بسلاسة وجد الوسيط الأميركي آموس هوكستيين نافذة من الفرص للعمل على الترسيم البري وفي مؤتمر صحافي عقده في مطار بيروت واختتم فيه جولته السياسية والسياحية قال هوكستيين: نستطيع الآن البحث فيما تبقى من أطر، بعد الاستماع إلى الطرف الآخر.

وفي هذا الوقت، اختفت آثار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من احتفال حركة أمل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر والموعد الذي كان محددا للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجل إلى الغد لكن نتائج زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية...



وإلى سوريا سبقته إلى اللقاءات فأكد وقوف إيران الى جانب لبنان جيشا وشعبا ومقاومة مع قيمة مضافة قد تشكل عنوان المرحلة المقبلة، حيث وصف عبد اللهيان مسيرة العلاقات الإيرانية السعودية بالمتقدمة واعتبرها مفيدة للبلدين والمنطقة برمتها.

ومن المشهد الداخلي المأزوم على استحقاقاته انتزع لبنان قرار التمديد لعمل اليونفيل سنة إضافية، فأجاز حرية الحركة لقوات الطوارىء وسألت مندوبة لبنان في مجلس الأمن جان مراد: لماذا اللجوء في قرار التمديد للغة تشبه إلى حد كبير القرارات المعتمدة وفقا للفصل السابع.



وقالت: لا بد من ضوابط لحركة القوات الدولية وإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال وأكدت أن لبنان حاول جاهدا إدخال التعديلات على قانون التمديد لليونيفيل حرصا على سيادته.

وبعد معاينة المشهد السياسي مصحوبا بالسلام على الوفود القادمة والمغادرة فقد خضعت شركة إنكريبت لمعاينة ديوان المحاسبة وبقرار مبرم صادر عن الديوان ألزم الشركة المشغلة بضرورة اتخاذ الإدارة وبدون إبطاء كل الإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى إعادة تسيير المرفق العام المتوقف بفعل المتعهد ومطالبته بالتعويضات عن كافة الخسائر اللاحقة بها كما وملاحقته جزائيا أمام النيابة العامة التمييزية وإحالة الاوراق الى كل من النيابة العامة لدى الديوان والغرفة القضائية المختصة لإجراء المقتضى.