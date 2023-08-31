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لبنان
تفاهمات جديدة
Lebanon 24
31-08-2023
|
17:30
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أدت التفاهمات الجديدة الى الحؤول دون دخول او خروج شخصيات معروفة، وفي دائرة معينة، احد المخيمات البارزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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