إبعاد اإنعكاسات التوتّر

يحاول الوسيط الفرنسي، عبر مرجع وازن، إبعاد انعكاسات التوتر مع دولة إقليمية ذات تأثير على مهمته الختامية قبل منتصف هذا الشهر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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