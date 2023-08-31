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لبنان
الجباية الكهربائية مرتفعة رغم زيادة التعرفة: 4314 مليار ليرة فواتير عن شهرين
Lebanon 24
31-08-2023
|
22:39
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كتبت" الاخبار": عرض رئيس «مؤسسة كهرباء لبنان» كمال حايك للجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء، الإثنين الفائت، نسب جباية فواتير الكهرباء (إصدار التعرفة الجديدة) في المناطق، العائدة لشهرَي تشرين الثاني وكانون الأول 2022. وأشار إلى أنه تمّت فوترة 4314 مليار ليرة عن هذين الشهرين، وقد أتت نسب الجباية على النحو الآتي: النسبة الأعلى في المنطقة الأولى، أي محافظتَي الشمال وعكار وجبل لبنان الشمالي بـ 94.28%، والنسبة الأدنى في المنطقة الثالثة، أي جبل لبنان الجنوبي بـ52.65%. أما في بيروت، فبلغت نسبة الجباية 88.04%. وفي محافظتَي بعلبك ــ الهرمل والبقاع، بلغت نسبة الجباية 55.68%. وفي المنطقة الرابعة، أي محافظتَي النبطية والجنوب، وصلت نسبة الجباية إلى 73.77%.
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وبالنسبة إلى قيمة الفواتير، تمّت جباية 740 مليار ليرة من أصل 785 مليار ليرة مفوترة على محافظتَي الشمال وعكار وجبل لبنان الشمالي. وفي بيروت تمّت جباية 256 مليار ليرة من أصل 291 مليار ليرة مفوترة. وفي محافظتَي بعلبك ــ الهرمل والبقاع جبت المؤسسة 80 مليار ليرة من أصل 144 مليار ليرة مفوترة. وفي جبل لبنان الجنوبي بلغت قيمة الفواتير المَجبيّة 341 مليار ليرة من أصل 649 مليار ليرة. وفي محافظتَي النبطية والجنوب بلغت قيمتها 312 مليار ليرة من أصل 460 مليار ليرة.
ولدراسة تأثير زيادة التعرفة على إلغاء الاشتراكات من مؤسسة كهرباء لبنان، تبيّن للمؤسسة أنه تمّ إلغاء 0.85% أي 16,249 من الاشتراكات في المناطق كافة. وقد جرى مسح 70 مخرج توزيع كهرباء من كل محطات التحويل الرئيسية لنزع التعديات، وسُطّر 1,119 محضر ضبط لنحو 2% من المشتركين.
وحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أكّدت المؤسسة أن تركيب العدّادات منجز لجميع المخيمات منذ البداية مع بعض الإشكالات الفنية في بعض المخيمات، يجري العمل على معالجتها. أما المخيمات السورية، فأكّد التقرير أيضاً إنجاز تركيب العدّادات لجميعها، مع بعض الإشكالات في بعض المخيمات، يجري العمل على معالجتها.
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