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لبنان

المرتضى لمنتخب لبنان لكرة السلة: أصدق الاحترام والتقدير لروحيتكم العالية

Lebanon 24
01-09-2023 | 01:15
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 كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على منصة "إكس": "أبطال منتخبنا في كرة السلة أنجزوا في هذه الظروف القاهرة المستحيل بوصولهم الى نهائيات كاس العالم. وعليه نتوجّه الى لاعبي المنتخب والطاقمين الإداري والتدريبي بأصدق الاحترام والتقدير لروحيتهم العالية والتزامهم الوطني الكبير. هنا يكمن الإنتصار. أمّا الفوز أو الخسارة في المباريات النهائية، فهو مجرد تفصيل. وحده السخيف والسطحي والمغرض من يتوقف عنده فلا تعيروا ايها الابطال انتقادهم اهتماما. رفعتم الرأس. بارك الله فيكم".
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