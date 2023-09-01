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لبنان

ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. اليكم جدول الأسعار الجديد

Lebanon 24
01-09-2023 | 02:08
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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 12 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 11 الف ليرة والغاز الف ليرة. واصبحت الاسعار كالآتي:

 بنزين 95 اوكتان :  1.817.000 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 1.854.000 ليرة.

مازوت: 1.673.000 ليرة
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غاز: 908.000 ليرة
 
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البنزين

أسعار المحروقات

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