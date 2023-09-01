ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. اليكم جدول الأسعار الجديد

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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 12 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 11 الف ليرة والغاز الف ليرة. واصبحت الاسعار كالآتي:بنزين 95 اوكتان : 1.817.000 ليرة.بنزين 98 اوكتان: 1.854.000 ليرة.مازوت: 1.673.000 ليرةغاز: 908.000 ليرة