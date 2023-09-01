نصرالله استقبل عبداللهيان والوفد المرافق... وهذا ما تم بحثه

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في ايران الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير مجتبى أماني.

وتم البحث خلال اللقاء في المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.