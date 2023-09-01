تحرك اسرائيلي عند الحدود الجنوبية.. اليكم ما يجري

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تفقدت صباح اليوم قوة اسرائيلية قوامها عشرون جنديا مدعمة بسيارتي جيب عسكريتين أجهزة المراقبة الاسرائيلية المثبتة على الجدار العازل على طول هذا الخط وخاصة في مستعمرة المطلة حيث سجل دوريات إسرائيلية مقابل سهل مرجعيون وفي محيط موقع تجميع الفاكهة المحاذي مباشرة للسياج الحدودي في تلك المحلة .وفي الجانب اللبناني يسجل منذ ساعات الصباح دوريات ناشطة مؤللة وراجلة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع.