في دير عمار.. حاول خطف طفل وهذا ما جرى

تعرض الطفل "إ.م" لعملية خطف باءت بالفشل في منطقة ديرعمار.

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وفي التفاصيل حين عودة الطفل من سوبرماركت "خ" توقفت بجانبه سيارة سوداء اللون يقودها شاب حاول إقناعه بالصعود معه عدة مرات الأمر الذي دفع "أ.م" للهرب منه وهرع راكضا مذعوراً إلى المنزل .هذا وتتكرر عمليات خطف الاطفال في المنطقة منذ فترة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".