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لبنان

غادة عون: كفى تهشيمًا وتجريحًا بالقضاة الأوادم

Lebanon 24
01-09-2023 | 02:40
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة " إكس": "صباح الخير. في موضوع قصة ابريق الزيت ملف نهر الكلب انا اخذت من اول يوم قرارا بإزالة المخالفة وأعطيت المخالفين مهلة حتى 15 أب. وعندما قررت التنفيذ، تقدموا بطلب ردي. هذا مع العلم انه تم طردي من القضاء بحجة عدم تبلغ طلبات الرد هذا  كله في اطار عملية عزل واضطهاد القاصي الادمي".
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اضافت: "أتمنى على بعض الصحافة الذين يتهموني زورا باني سمعت لهذا او ذاك ان يراجعوا ضميرهم.  والمجلس التأديبي الذي اكد وللاسف على عملية عزل القاضي وتجريده عندما يواجه لوحده منظومة الفساد. فكفى تهشيما وتجريحا بالقضاة الاوادم اذا كان لديكم حقا غيرة على البلد وعلى العدالة الجريحة فيه".
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