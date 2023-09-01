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لبنان
رسالةٌ مؤثرة من إبنة الإمام موسى الصدر إلى والدها.. هذا ما قالتهُ
Lebanon 24
01-09-2023
|
03:28
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وجّهت ابنة الإمام المغّيب السيد موسى الصدر، السيدة مليحة، الخميس، رسالةً إلى والدها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ45 لتغييبه مع رفيقيه.
وجاء في نص الرسالة التالي:
"تعالَ لتزيل من قاموسنا كلمات الوجع وألم الانتظار...
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تعالَ كي تمحو مسافات البعد...
تعالَ... فقد آن الأوان أن ينتهي ليل هذه الرحلة الطويل...
تعالَ... فشلال الدمع أورق عهدًا ووعدًا في مداك...
انتظرناك... فهل تُراك تأخرت عنَّا أم تُرانا نحن الذين تخلَّفنا عن موعد لقياك...
أيُّها العابر بنا إلى اليقين
أيُّها المسافر في نهارات أحلامنا وآمالنا
لتكتبها نقوشًا على صفحات عمرنا
عُدْ إلينا
فنحن المغيبون ولستَ أنت
نحن السجناء وأنت الحرُّ الطليق.. ابنتك الصغرى مليحة الصدر".
وعائلة الإمام الصدر على أنه "حي ما لم يثبت العكس"، موُجهة أصابع الاتهام إلى الحكومة الليبية بالمسؤولية عن اختفائه وعن إيجاد حلّ للقضية.
وفي 14 كانون الأول 2015، أصدر القضاء اللبناني، مذكرة توقيف بحق هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق عمر القذافي بعد أن تمّ استجوابه بتهمة كتم معلومات حول قضية اختفاء الإمام الصدر.
وكان الإمام الصدر وصل إلى ليبيا، بعد جولة بدأها في 14 آذار عام 1978، على بعض الدول العربية. حينها، كان هدف الجولة واضحاً، وهو الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي بهدف الضغط على الإسرائيليين للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وبعد أشهر، أي في 25 آب، وبناء على إشارة خاصة من الرئيس الجزائري هواري بومدين، توجه الإمام برفقة الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين، إلى ليبيا للقاء رئيسها معمّر القذافي، ومنذ ذلك الحين اختفى الإمام ولم يُعرف عنه أي شيء.
(الميادين نت)
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