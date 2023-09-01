Advertisement

لبنان

"لا سبيل إلا بالحوار"... طرابلسي نوه بمبادرة بري

Lebanon 24
01-09-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1103051-638291621158802788.jpg
Doc-P-1103051-638291621158802788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب إدغار طرابلسي في حديث اذاعي، إلى أن "تكتل لبنان القوي شدد خلال اجتماعه الثلثاء الفائت على وجوب عقد جلسات حوار لعدد محدّد من الأيام، ثمّ نذهب إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس"، مؤكّدًا "الموافقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي". 
Advertisement
ولفت إلى أن "حوار حصل في الماضي حول أمور مصيرية  وأخرى متعلقة برئاسة الجمهورية شاركت بها القوات وقوى المعارضة". ورأى أن "لا سبيل إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار"، مؤكّدًا أن "الحوار متقدّم بين التيار الوطني الحر وحزب الله خاصّةً في ملف اللامركزية المالية الموسعة".
وبالنسبة إلى احتمال انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية بالتزامن مع هذا التقدّم، قال: "لدينا مطالب لها علاقة بالمناطق والشعب، وحين تتم تلبيتها ننطلق إلى الأولويات الرئاسية والبحث في اسم رئيس الجمهورية".
وفي الملف التربوي، لفت طرابلسي إلى ان "الرغبة لدى الوزارة هي ألّا يكون هناك اضرابات ولكن التمويل لإقرار الزودات والمستحقات المالية للأساتذة غير متوافّر ما يؤدي إلى تعثّر السنة الدراسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-01
04:52 | 2023-09-01
04:50 | 2023-09-01
04:38 | 2023-09-01
04:32 | 2023-09-01
04:26 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24