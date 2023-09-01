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لبنان

بعد العجز عن تغطية إستشفائهم.. أكثر من مئة قاضٍ أعلنوا التوقف القسري عن العمل

Lebanon 24
01-09-2023 | 04:00
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أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، ناهز عددهم الـ ١١١ قاضٍ في بيان، أنه "وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد،  التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة". (الوكالة الوطنية)
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