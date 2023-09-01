دور نقابة خبراء المحاسبة على طاولة بحث شرارة ومنصوري

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زار نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة اليوم، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وجرى نقاش موسّع تناول "دور نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتدقيق الجنائي، وضرورة مشاركة النقابة بهذا العمل الوطني إنْ على مستوى الأفراد مع الشركة المكلفة أو على مستوى مكاتب خبراء المحاسبة".كما تمّ البحث في "وضع النقابة وعلاقتها مع المصارف، وكذلك تعاميم مصرف لبنان"، بحسب بيان عن نقيب خبراء المحاسبة المجازين.