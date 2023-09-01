Advertisement

لبنان

دور نقابة خبراء المحاسبة على طاولة بحث شرارة ومنصوري

Lebanon 24
01-09-2023 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1103061-638291632428571633.jpg
Doc-P-1103061-638291632428571633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة اليوم، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وجرى نقاش موسّع تناول "دور نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتدقيق الجنائي، وضرورة مشاركة النقابة بهذا العمل الوطني إنْ على مستوى الأفراد مع الشركة المكلفة أو على مستوى مكاتب خبراء المحاسبة".
Advertisement


كما تمّ البحث في "وضع النقابة وعلاقتها مع المصارف، وكذلك تعاميم مصرف لبنان"، بحسب بيان عن نقيب خبراء المحاسبة المجازين.

وقد تمنّى النقيب شرارة للحاكم منصوري النجاح والتوفيق بمهمته ومسؤولياته الوطنية الكبيرة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-01
04:52 | 2023-09-01
04:50 | 2023-09-01
04:38 | 2023-09-01
04:32 | 2023-09-01
04:26 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24