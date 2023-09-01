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لبنان

عبد اللهيان في عين التينة

Lebanon 24
01-09-2023 | 04:12
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يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء، وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان في عين التينة.
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عبداللهيان

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