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لبنان

دعوة من ستريدا جعجع للرئيس بري.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
01-09-2023 | 04:15
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رأت النائبة ستريدا جعجع  أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على انه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستورية كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الإنتخاب، فضلا عن أنه يعد فصلا جديدا من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارة بالقوة، وتارة بسوء استخدام السلطة".
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وتابعت جعجع خلال ترأسها اجتماعاً للهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، بحضور عدد من الشخصيات: "الأدهى هو ادعاء الرئيس بري أنه بموقفه هذا ملتزم بالدستور، ويسير بحكم مندرجاته، ويدعونا الى قراءة الدستور جيدا. لذا أتمنى على الرئيس بري أن يطل علينا بالمادة الدستورية التي تنص على التوافق على اسم الرئيس قبل عقد جلسة الإنتخاب ، أما أن يقوم شخصيا بتفسيرات دستورية من عندياته فهذه أيضا مخالفة دستورية فاضحة ، باعتبار أن تفسير الدستور من مهمة مجلس النواب مجتمعا".

وختمت داعية الرئيس بري الى"السهر على تطبيق الدستور كما هو ، والدعوة مباشرة إلى عقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية وفقا الدستور لانتخاب رئيس للبلاد، لأن لا حل لأزمة الفراغ التي رمى فيها لبنان معطلو انتخابات الرئاسة سوى هذا الحل، أما الرهان على يأس الفريق السيادي أو اللبنانيين للرضوخ مرة جديدة والتسليم بمشيئة هذا الفريق، فهو أمر لن يحصل أبدا مهما طال أمد عرقلتهم لانتخابات الرئاسة".
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