مشروع قانون موازنة العام 2024 رُفع الى مجلس الوزراء

اعلن المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان، ان الوزارة "رفعت يوم امس الخميس 31 آب المنصرم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته. وبذلك تكون الوزارة قد التزمت المهلة القانونية التي حددها الدستور". (الوكالة الوطنية)

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