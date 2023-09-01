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لبنان

مشروع قانون موازنة العام 2024 رُفع الى مجلس الوزراء

Lebanon 24
01-09-2023 | 04:26
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اعلن المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان، ان الوزارة "رفعت يوم امس الخميس 31 آب المنصرم مشروع قانون الموازنة العامة  للعام 2024 الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته. وبذلك تكون الوزارة قد التزمت المهلة القانونية التي حددها الدستور". (الوكالة الوطنية)
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