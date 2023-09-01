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لبنان

في الكورة.. إصابة عامل بانفجار كابل كهربائي وسقوطه على احدى الورش

Lebanon 24
01-09-2023 | 04:26
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أصيب عامل بحروق اثناء عمله في منطقة الحريشة ـ الكورة اثر انفجار كابل كهربائي وسقوطه على احدى الورش التي كان متواجدا بداخلها ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة القلمون وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.
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