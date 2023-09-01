بيان توضيحي للمالية عن المعاشات التقاعدية.. هذه تفاصيله

اشار المكتب الاعلامي لوزارة المالية الى انه "عطفاً على ما كانت اصدرته في وقت سابق في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، تُعيد وزارة المالية التذكير إن موضوع التسوية الضريبية قد تمت معالجته وقد سبق وتم صرف مستحقاته مع بداية شهر آب 2023، أما في ما يتعلق بمحسومات تعاونية موظفي الدولة فتُفيد وزارة المالية بأن تقسيط الدفعات التسع المُعلن عنها سابقاً قد بدأ مع شهر آب 2023 ومع صرف معاشات شهر أيلول 2023 يبقى سبعة دفعات مستقبلية لتسديد كامل المحسومات التعاونية للخاضعين لتعاونية موظفي الدولة. وفي ما يتعلق بمراجعات المتقاعدين وأفراد عائلاتهم وأصحاب العلاقة، فتعيد وزارة المالية التذكير بحصر المراجعات بالمتقاعدين أنفسهم أو أفراد عائلاتهم من أصول وفروع أو لمن يحمل توكيل خاص بذلك".

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وأضافت في بيان: "كما تُعيد وزارة المالية التذكير بحصر المراجعات بيومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع عملاً بالقرار رقم 674/ص4 الصادر عن مديرية الصرفيات كي يتسنى للأخيرة في باقي الأيام انجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة لصرف النفقات بمواعيدها لا سيما الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وتعويض النقل وغيرها من النفقات، وذلك لتفادي تكبد مشقة وتكاليف الانتقال إلى مركز المديرية من جهة، وعدم القدرة على تلبية الطلبات أو المراجعات من قبل العاملين فيها من جهة أخرى، أي خارج اليومين المحددين أعلاه".

وختمت: "أما في ما يتعلق بإفادات المعاش التقاعدي، فيَهم وزارة المالية التذكير بإمكان الحصول عليها إما من دائرة صرف معاشات التقاعد خلال اليومين المحددين للمراجعات المذكورين أعلاه أي كل ثلاثاء وأربعاء من كل أسبوع، وإما من خلال المحتسبيات والماليات على مختلف الأراضي اللبنانية، أو الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة WWW.finance.gov.lb خلال أيام العمل".